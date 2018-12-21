В Вене два человека получили тяжелые ранения в результате стрельбы

Двое тяжело ранены в результате стрельбы в центре Вены, один человек скрылся с места происшествия, сообщил в пятницу РИА Новости представитель полиции города.

По его данным, около 13.30 в районе площади Люгек, где расположен одноименный ресторан, были обнаружены два человека с огнестрельными ранениями.

"В настоящий момент известно, что два человека получили тяжелые ранения, один человек скрылся", - сказал собеседник агентства.

Полиция находится на месте происшествия, других подробностей пока нет.

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