ЕС готов помочь пострадавшим от цунами индонезийцам

Евросоюз выражает соболезнование и сообщает о готовности оказать помощь тем, кто пострадали от цунами в Индонезии. Соответствующее заявление за подписями главы дипломатии Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христоса Стилианидеса распространил Брюссель, передает Trend со ссылкой на Рамблер.

В документе отмечено, что из-за стихии много людей погибли, ранены, пропали без вести. В связи с этим активирована служба экстренного спутникового картографирования ЕС «Коперник», в режиме готовности находятся эксперты ЕС по гуманитарным вопросам.

«Наши мысли о жертвах и всех пострадавших, а также о том, что службы экстренной помощи прилагают все усилия для спасения жизней и помощи нуждающимся. Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких», — цитирует документ РИА Новости. «Мы готовы предложить любую необходимую помощь и внимательно следим за ситуацией», — сказано в заявлении.

Ранее News.ru сообщал, что Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Индонезии и призвал верующих молиться за пострадавших от стихии. Об этом понтифик говорил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

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