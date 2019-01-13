Во время протестов "желтых жилетов" в Страсбурге подростка ранили в лицо

13 января 2019 17:50 (UTC+04:00)

Пятнадцатилетний подросток получил ранение в лицо в ходе протестов "желтых жилетов" во французском городе Страсбург. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP).

По ее данным, мальчик был доставлен в больницу в субботу в районе 16:30 (18:30 мск), где он перенес операцию. При этом в полиции пока не могут установить характер и обстоятельства нанесения травмы.

Как уточняет AFP со ссылкой на комментарии к соответствующему видео опубликованном в Twitter, подросток мог быть ранен из травматического оружия, которое использует полиция при разгоне демонстраций (флешбол). Один из комментаторов также отметил, что мальчик был ранен, когда "ходил в магазин".

"Он будет осмотрен судмедэкспертом для определения травмы", - приводит агентство слова представителя полиции. Он также уточнил, что если ранение было нанесено сотрудниками правоохранительных органов, то прокуратура может обратиться в Генеральную инспекцию национальной полиции для определения обстоятельств дела; если травма не связана с выстрелом из флешбола, будет проведено расследование.

По состоянию на утро воскресенья пострадавший все еще находился в педиатрическом отделении больницы с матерью.

В протестах "желтых жилетов" в Страсбурге 12 января приняли участие 1,5 тыс. человек. Манифестации сопровождались столкновениями с полицией.

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