Правительство Ципраса получило вотум доверия парламента Греции

17 января 2019 02:10 (UTC+04:00)

Правительство премьер-министра Греции Алексиса Ципраса получило вотум доверия парламента, свидетельствуют данные голосования, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Доверие действующему правительству выразил 151 депутат после двухдневных дебатов. Открытое поименное голосование началось поздно вечером. В голосовании участвовали 299 депутатов.

Ципрас, открывая дебаты, попросил депутатов поддержать правительство дать ему возможность доработать отведенный конституцией четырехлетний срок и завершить важные реформы. Оппозиция требовала отставки правительства, обвиняя его в неспособности решить проблемы страны.

Вопрос о доверии Ципрас поставил в связи с выходом из правительственной коалиции партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Паноса Камменоса, который в воскресенье объявил об отставке с поста министра национальной обороны.

Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) Ципраса располагает 145 мандатами, еще шесть голосов Ципрасу дали депутаты "Независимых греков", не последовавшие за своим лидером, партии "Потами" и независимые депутаты.

Ципрас заявлял, что считает принципиально важным для себя получить 151 голос, хотя конституция предусматривает простое большинство от участвующих в голосовании депутатов.

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