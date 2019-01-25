У парламента Греции задержали 133 человек из ультраправых организаций

Полиция в четверг задержала 133 человек и арестовала 10 человек из ультраправых организаций до, во время и после митинга оппозиции возле парламента Греции в центре Афин, в том числе за участие в беспорядках, сообщает Афинское агентство новостей АМНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг вечером на площади Синтагма прошёл митинг против соглашения со Скопье с участием, в том числе, представителей националистических организаций. Сам митинг прошёл спокойно, но после его завершения группа людей забросала полицейских камнями и файерами, полиция ответила слезоточивым газом.