У парламента Греции задержали 133 человек из ультраправых организаций

Полиция в четверг задержала 133 человек и арестовала 10 человек из ультраправых организаций до, во время и после митинга оппозиции возле парламента Греции в центре Афин, в том числе за участие в беспорядках, сообщает Афинское агентство новостей АМНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
В четверг вечером на площади Синтагма прошёл митинг против соглашения со Скопье с участием, в том числе, представителей националистических организаций. Сам митинг прошёл спокойно, но после его завершения группа людей забросала полицейских камнями и файерами, полиция ответила слезоточивым газом.
Задержания начались еще перед митингом, пишет агентство.
Десять арестованных являются членами ультраправых организаций. У них были противогазы и различные "боеприпасы", четверо из них были арестованы за участие в беспорядках за пределами парламента, пишет агентство.
Оно сообщает также, что во время беспорядков был ранен камнем один полицейский.
Почти 85 задержанных были препровождены в службу безопасности до начала митинга.
"Задержания были произведены в рамках проверок в соответствии со специальным планом с целью помешать ультраправым группам, которые направлялись только для провокаций к парламенту", - сообщает АМНА.
Большинство задержанных затем были освобождены.
Помимо этого задержана была группа из более чем 30 человек, которая спреем написала на заборе резиденции посла США Джеффри Пайетта лозунг "Македония - земля греческая", сообщает агентство.
Накануне вечером телеканал Antenna сообщил, что группа людей вторглась в резиденцию посла и написала лозунг на стене дома.
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