Самолет премьера Македонии из-за непогоды вместо Скопье сел в Софии

Самолет правительственной делегации Македонии на пути из швейцарского Давоса вместо Скопье был вынужден приземлиться в Софии, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщило национальное агентство МИА.

Обильный снегопад в регионе западных Балкан в пятницу усилился к вечеру и затруднил транспортное сообщение. Бывший аэропорт "Александр Великий", переименованный в прошлом году по инициативе Заева в международный аэропорт Скопье, не смог принять самолет с правительственной делегацией.

"Самолет, в котором летел премьер Заев и часть правительственной делегации, по возвращении с экономического форума в Давосе из-за непогоды и снегопада был перенаправлен в Софию", - цитирует агентство директора македонской службы навигации (М-НАВ) Николче Тасевски.

В то же время премьер Болгарии Бойко Борисов поздравил руководство Македонии и Греции с ратификацией греческим парламентом в пятницу договора о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

"Радуюсь тому, что могу приветствовать сегодняшнюю ратификацию Преспанского соглашения, которое дает возможность Македонии вскоре вступить в НАТО и открывает новую страницу ее отношений с ЕС и вскоре можно начать переговоры о вступлении", - написал Борисов в Facebook.

Договор, который Афины и Скопье подписали 17 июня 2018 года на берегу озера Преспа, получил название Преспанское соглашение. Он решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. При голосовании в пятницу ратификацию договора Скопье и Афин после трехдневных дебатов и беспорядков на улицах поддержали 153 депутата в 300-местном парламенте Греции.

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