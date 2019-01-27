Глава МВД Франции осудил насилие во время очередной акции протеста "желтых жилетов"

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер осудил насилие во время одиннадцатого общенационального дня протестов "желтых жилетов", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я самым решительным образом осуждаю насилие и разрушения, снова совершаемые в эту субботу в Париже и провинциях хулиганами, скрывающимися под "желтыми жилетами", - написал он в своем Twitter. По его словам, мобилизация правоохранительных органов была необходима, чтобы сдержать "распущенность" и "задержать нарушителей".

Как ранее сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД, в акции протеста в республике в субботу приняли участие 69 тыс. человек. При этом, по данным телеканала, в Париже задержали по меньшей мере 52 человек.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты обвинили институты власти в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.

В течение чуть более двух месяцев участники движения провели 11 общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.

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