Лондонская биржа сняла ограничения на сделки с алюминием "Русала"

28 января 2019 16:24 (UTC+04:00)

Лондонская биржа металлов (LME) сняла все ограничения на заключение сделок с металлами, произведенными "Русалом", после снятия с компании санкций США, говорится в заявлении биржи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После того, как OFAC (департамент по контролю за иностранными активами минфина США. – Прим. ред.) снял санкции против "Русала", LME сняла все предыдущие ограничения в отношении гарантий на металл "Русала". Также стало возможно участникам заключать контракты с "Русалом". Эти изменения вступают в силу немедленно", - говорится в сообщении LME.

Минфин США в воскресенье снял санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.

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