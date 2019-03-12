Сербский министр заявил, что страна не вступит в НАТО

12 марта 2019 17:35 (UTC+04:00)

Сербия будет твердо придерживаться политики нейтралитета и никогда не вступит в НАТО, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии и председатель Сербской народной партии Ненад Попович, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Годами мы видим, некоторые страны здесь на Балканах рвутся стать членами НАТО, но Сербия жестко остается на позиции военного нейтралитета - Сербия никогда не будет членом НАТО. И 99% граждан Республики Сербия явно выражают эту позицию, мы придерживаемся военного нейтралитета", - заявил он на расширенном заседании рабочей группы комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Мероприятие прошло в формате видеомоста Москва–Белград в МИА "Россия сегодня" и было посвящено 20-летию со дня военной интервенции стран-членов НАТО в Югославию.

Говоря о бомбардировке Югославии силами стран НАТО, он отметил, что делалось это "с одной единственной целью - чтобы от Сербии отнять Косово". Он добавил, что результат этой военной кампании был "не успешный", поскольку Косово по конституции и международным документам остается частью Сербии, несмотря на признание независимости Косово странами Запада.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

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