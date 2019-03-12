Сербский министр заявил, что страна не вступит в НАТО

Сербия будет твердо придерживаться политики нейтралитета и никогда не вступит в НАТО, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии и председатель Сербской народной партии Ненад Попович, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Годами мы видим, некоторые страны здесь на Балканах рвутся стать членами НАТО, но Сербия жестко остается на позиции военного нейтралитета - Сербия никогда не будет членом НАТО. И 99% граждан Республики Сербия явно выражают эту позицию, мы придерживаемся военного нейтралитета", - заявил он на расширенном заседании рабочей группы комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.