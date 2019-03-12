Европарламент высказался за прекращение проекта "Северный поток - 2"

Европейский парламент (ЕП) считает необходимым свернуть осуществление проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в одобренном во вторник докладе ЕП "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией". Трансляция заседаний пленарной сессии ведется из Страсбурга на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европарламент подчеркивает, что в настоящее время Евросоюз является главным торговым партнером России и что ЕС сохранит свою позицию в качестве ключевого экономического партнера в обозримом будущем. Но в то же время он указывает на то, что газопровод "Северный поток - 2" усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики ЕС и ее стратегическим интересам - и поэтому должен быть остановлен", - говорится в тексте доклада.

Европарламент при этом "выражает сожаление по поводу политики России, выражающейся в использовании ее энергетических ресурсов в качестве политического инструмента для оказания, поддержания и усиления своего политического влияния и давления на зону, которую РФ считает своей сферой влияния. А также для воздействия на конечных потребителей".

Европарламент при этом "подчеркивает, что никакие новые проекты не должны осуществляться без предварительной юридической оценки их правового соответствия законодательству ЕС и согласованным политическим приоритетам". В документе отмечается также, что Евросоюз "остается приверженным завершению проекта создания Европейского энергетического союза и задаче обеспечения диверсификации своих энергоресурсов".

"ЕС надлежит выступить единым фронтом и продемонстрировать устойчивую внутреннюю солидарность, когда дело касается ее энергетической безопасности. Сильная зависимость ЕС от ископаемого топлива подрывает выработку сбалансированного, последовательного и основанного на европейских ценностях подхода в отношении России", - говорится также в документе. В нем высказывается мнение, что "существует потребность в создании более надежной и более стратегической энергетической инфраструктуры в Евросоюзе, его государствах-членах и в странах Восточного партнерства с тем, чтобы повысить их устойчивость к российским гибридным действиям".

Европарламент "поддерживает скорейшее завершение формирования интегрированного Европейского энергетического союза, который в будущем будет включать восточных партнеров", указывается в документе.

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