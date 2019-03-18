Спикер Палаты общин выступил против нового голосования по сделке о Brexit

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу заявил, что правительство не имеет право выносить на рассмотрение депутатов проект соглашения с ЕС об условиях Brexit без изменений. Об этом он сказал, выступая в понедельник в нижней палате британского парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство не может заново внести то же самое предложение или то же самое предложение, которое было отвергнуто", - сказал Беркоу.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй пообещала, что очередное - третье - голосование по сделке с ЕС, состоится до 20 марта и, в случае ее одобрения законодателями, Лондон затребует у ЕС технической отсрочки даты выхода страны из ЕС с 29 марта до 30 июня. До этого депутаты уже решительно отвергли этот проект соглашения 15 января и 12 марта 2019 года.

По мнению политических аналитиков, это заявление, хотя пока и не является окончательным запретом на рассмотрение сделки в парламенте, тем не менее, может сильно усложнить планы Терезы Мэй и усилить наметившееся в последние месяцы противостояние между законодательной и исполнительной властью.

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