Спикер парламента Словакии заявил о недопустимости размещения войск США в республике

7 апреля 2019 02:41 (UTC+04:00)

Председатель парламента Словакии, лидер входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил о недопустимости включения в готовящийся договор о словацко-американском сотрудничестве в области обороны положений о возможности размещения на территории страны военнослужащих США. Слова спикера привело в воскресенье Словацкое радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем настаивать, чтобы в новом договоре о сотрудничестве с США в сфере обороны не было ни слова о временном или постоянном присутствии в республике американских ВС", - подчеркнул Данко.

Спикер сообщил, что министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак находится в США. Глава внешнеполитического ведомства намерен договориться с вашингтонскими партнерами о таком тексте договора, который бы полностью исключал размещение американских частей на территории республики.

Страны НАТО, членом которого является Словакия, связаны с США двусторонними соглашениями о сотрудничестве в сфере обороны. Степень взаимодействия между ними разнится. Словакия в блоке относится к государствам, чье население отвергает вариант укрепления национальной безопасности за счет создания иностранных военных баз.

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