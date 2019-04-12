Израильский аппарат разбился при посадке на Луну

12 апреля 2019 02:08 (UTC+04:00)

Израильский космический аппарат "Берешит" потерпел аварию при посадке на Луну, заявил один из руководителей миссии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы, к сожалению, не смогли посадить аппарат", - сказал он.

До этого, как следовало из трансляции, аппарат при посадке потерял связь с Землей.

Аппарат стартовал 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Он пролетел 6,5 миллиона километров, достигая скоростей в 36 тысяч километров в час. Ровно неделю назад "Берешит" вышел на лунную орбиту, сделав Израиль седьмой страной в мире, которой это удалось.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США огласят план палестино-израильского урегулирования до конца апреля
В мире 11 апреля 09:58
Трамп поздравил Нетаньяху с победой на выборах
Израиль 10 апреля 18:54
Эксперт оценил шансы Нетаньяху вновь занять пост премьер-министра Израиля
В мире 10 апреля 11:23
Греция отправит робота на поверхность Луны
В мире 9 апреля 10:28
В Израиле начались парламентские выборы
Израиль 9 апреля 08:38
"Берешит" готовится к посадке на Луну
В мире 8 апреля 15:28
Лента новостей
"Челси" обыграл "Славию" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы
Европа 01:11
"Арсенал" обыграл "Наполи" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Европа 01:09
Дэвид Бернхардт утвержден на посту главы МВД США
США 00:39
Идти за своей мечтой: американский гитарист с ограниченными возможностями выступил в Баку (ФОТО)
Культура 00:03
Вучич заявил, что Сербия не вступит в НАТО
Европа 11 апреля 23:39
Против "Тоттенхэма" открыли дело из-за выбежавшего на поле болельщика
Европа 11 апреля 23:37
В Азербайджане будет представлена новая концепция инфраструктуры заповедников
Бизнес 11 апреля 23:03
В Азербайджане закончился прием документов в связи с созданием нового новостного канала
Общество 11 апреля 22:59
Турция надеется на скорейшее восстановление демократии в Судане - Эрдоган
Турция 11 апреля 22:58