Израильский аппарат разбился при посадке на Луну

Израильский космический аппарат "Берешит" потерпел аварию при посадке на Луну, заявил один из руководителей миссии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы, к сожалению, не смогли посадить аппарат", - сказал он.

До этого, как следовало из трансляции, аппарат при посадке потерял связь с Землей.

Аппарат стартовал 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Он пролетел 6,5 миллиона километров, достигая скоростей в 36 тысяч километров в час. Ровно неделю назад "Берешит" вышел на лунную орбиту, сделав Израиль седьмой страной в мире, которой это удалось.

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