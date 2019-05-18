Британец купил подлинник Пикассо за $293

Эксперты признали приобретенную на гаражной распродаже за $293 картину-стилизацию подлинником Пабло Пикассо, передает Sky News, сообщает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Отмечается, что речь идет о полотне «Купальщица, сидящая на берегу моря». Ее приобрел коллекционер антиквариата из английского города Кроли.

По оценкам экспертов, реальная стоимость произведения искусства составляет $955 тыс.

Ранее сообщалось, что укравшую у домработницы картину Пикассо старушку судят.

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