Власти Франции ввели ограничения на восхождение на Монблан

Власти Франции ввели ограничительные меры на восхождение на Монблан в связи с большим числом альпинистов. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на подписанный региональными властями документ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распоряжению, для получения разрешения альпинистам теперь необходимо забронировать место в одном из горных приютов на пути восхождения. Как подчеркивал ранее глава департамента Верхняя Савойя Пьер Ламбер, ужесточение правил восхождения связано с ограниченным количеством мест в этих приютах, где туристы остаются на ночлег. По его словам, переполненность данных заведений создает санитарные проблемы, а также проблемы для безопасности. Он отметил многочисленные ссоры и даже угрозы в адрес смотрителей убежища.

Ламбер также напомнил, что незаконное установление палатки в охраняемой зоне карается двумя годами заключения и штрафом в €300 тыс., а любое насилие в отношении должностного лица - двумя годами заключения и штрафом в €30 тыс.

Ограничения имеют временный характер и вводятся на период с 1 июня по 29 сентября.

Высота Монблана составляет 4810 м. В 2018 году его посетило более 25 тыс. альпинистов.

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