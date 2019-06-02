В Греции пройдет второй тур выборов в местные органы власти

2 июня 2019 02:25 (UTC+04:00)

Второй тур выборов в местные органы власти пройдет в воскресенье в Греции. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени и закроются в 19:00, после чего будут оглашены первые результаты экзитполов. До этого времени всем СМИ распространять предварительные оценки социологических компаний запрещено, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На воскресных выборах избираются в общей сложности главы 13 регионов и 332 муниципалитетов. Число региональных советников составит 703, а муниципальных - почти 10 тыс. Мэры, губернаторы, члены муниципальных и региональных советов избираются на 4 года со сроком полномочий с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2023 года.

В ходе первого тура, проходившего 26 мая одновременно с выборами в Европейский парламент, уже были избраны руководители более чем 100 муниципалитетов страны. Однако, например, в мэриях трех самых крупных городов страны - Афин, Салоник и Патр - ни один из претендентов не набрал более половины поданных голосов, учитывая, что своих кандидатов выдвигали десять предвыборных блоков.

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