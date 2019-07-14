В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

14 июля 2019 06:36 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь человек пострадали при наезде автомобиля на группу людей на юго-западе Лондона. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Star, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, инцидент произошел у отеля в районе Баттерси около 23:15. На место происшествия выехала полиция, три человека были задержаны по подозрению в покушении на убийство и еще четверо - за нарушение общественного порядка.

Отмечается, что один из пострадавших сломал ногу, он был доставлен в больницу.

Представитель полиции заявил Daily Star, что инцидент не рассматривается как террористический.

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