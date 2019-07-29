Во Франции активизировался вулкан на острове Реюньон

29 июля 2019 17:04 (UTC+04:00)

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез на французском острове Реюньон вступил в понедельник в фазу сейсмической активности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После сейсмической активности сегодня в 05:13 был зарегистрирован подъем магмы к поверхности", - говорится в сообщении. По данным вулканологической обсерватории Питон-де-ла-Фурнез, источник активности находится на северной стороне вулкана.

Власти острова объявили тревогу, введя запрет на доступ людей к району и посадку поблизости самолетов.

Гора Питон-де-ла-Фурнез расположена на юго-востоке Реюньона. Этот щитовой вулкан высотой 2632 м с кальдерой диаметром около 8 км входит в число наиболее активных на планете. С XVII века зафиксировано более 150 его извержений.

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