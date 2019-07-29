Прошлый четверг стал самым жарким днем в истории Британии

Минувший четверг, 25 июля, стал официально самым жарким днем в Великобритании за всю историю наблюдений, столбик термометра достиг 38,7 градусов Цельсия, сообщила в понедельник британская метеослужба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Самая высокая температурная отметка была зафиксирована на Востоке Англии в Ботаническом саду Кембриджского университета.

"Предварительная величина была опубликована в пятницу и в течение последних нескольких дней подверглась качественному контролю и анализу. В настоящее время это подтверждено группой наблюдателей Метеорологического бюро", - отмечается в сообщении метеобюро.

Таким образом, предыдущий рекорд на уровне 38,5 градуса, зарегистрированный в августе 2003 года, побит, констатировали синоптики.

Прошедшая неделя в Великобритании отмечалась высокой температурой по всей стране. Столбик термометра в течение нескольких дней не опускался ниже 30 градусов. Британская метеослужба сообщала, что 25 июля был побит температурный рекорд июля – температура достигала 36,9 градуса Цельсия.

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