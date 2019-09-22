На чешской АЭС "Дукованы" после остановки вновь запустили второй энергоблок

На АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, в субботу вечером после остановки для плановых ремонтно-профилактических работ вновь запущен второй энергоблок, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Первоначально остановка второго энергоблока для совершения плановых ремонтно-профилактических работ должна была завершиться в конце июня. Однако в связи с обнаруженными проблемами на парогенераторе остановка была продолжена и завершена лишь сегодня, почти на три месяца позднее", - сказал Бездек.

По словам Бездека, плановая остановка первого энергоблока на данной станции должна завершиться в конце сентября – начале октября, после чего будут действовать все четыре энергоблока АЭС.

Обе существующие в Чехии АЭС, "Дукованы" и "Темелин" на юго-западе республики, были построены в разное время по советским проектам. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".

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