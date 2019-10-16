Франция и Германия подписали соглашение о контроле над экспортом вооружений

16 октября 2019 23:07 (UTC+04:00)

Франция и Германия заключили двустороннее соглашение о контроле над экспортом вооружений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в совместном заявлении, распространенном администрацией французского лидера по итогам межправительственного совещания двух стран в Тулузе в среду.

"Франция и Германия подписали юридически обязывающее соглашение о контроле над экспортом вооружений для совместных проектов, а также сняли серьезное препятствие для дальнейшего совместного проектирования танка и боевого самолета будущего, - отмечается в выдержке из заявления. - Соглашение об экспорте вооружений укрепляет взаимное доверие между Францией и Германией и является условием успеха совместных проектов".

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