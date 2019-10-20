Джонсон попросил ЕС отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года

20 октября 2019 02:14 (UTC+04:00)

Премьер Великобритании Борис Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года, говорится в письме главы кабинета министров главе Евросовета Дональду Туску, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пишу, чтобы уведомить Евросовет о том, что Британия запрашивает дальнейший перенос (сроков Brexit)... Соединенное Королевство предлагает продлить этот период до 23.00 (местного времени) 31 января 2020 года. Если стороны смогут ратифицировать соглашение (о выходе из ЕС) до этой даты, то срок переноса Brexit завершится раньше. Искренне ваш, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

При этом на доступной электронной фотокопии отсутствует личная подпись премьера.

Письмо начинается словами о том, что парламент обязал премьера обратиться к ЕС с просьбой перенести Brexit.

Ранее британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что Джонсон направил Туску три письма: один в виде не подписанного лично описания принятого парламентом закона о продлении сроков Brexit, второе - собственный комментарий о том, что он выступает против задержек и хотел бы вывести страну из Евросоюза 31 октября, и третье - комментарий постпреда Британии при ЕС Тима Барроу.

Теперь решение о сроках Brexit предстоит принять Евросоюзу. Ранее планировалось, что Британия покинет ЕС 31 октября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Джонсон предупредил депутатов, что ЕС может отказать в продлении Brexit
Европа 00:25
Макрон призвал Джонсона уточнить позицию по Brexit
Европа 19 октября 22:15
ЕС предоставит отсрочку по Brexit, если Джонсон направит соответствующий запрос
Европа 19 октября 21:55
Джонсон не намерен просить ЕС об отсрочке Brexit
Европа 19 октября 18:42
Посол Ирана о потенциале для расширения экономических отношений с Великобританией
Политика 19 октября 09:32
Джонсон призвал поддержать новую сделку по Brexit
Европа 18 октября 23:26
Лента новостей
У берегов Фиджи произошло землетрясение
Другие страны 03:18
В школе штата Орегон учитель обезоружил ученика, заключив его в объятия
США 02:39
ГУПГБ: Али Керимли был освобожден после дачи объяснительной
Общество 01:47
"Реал" потерпел первое поражение в чемпионате Испании по футболу
Спорт 01:45
В Боливии пройдут президентские и парламентские выборы
Другие страны 01:21
Борисов допустил, что Турция может заинтересоваться российской авиацией
Россия 00:52
Джонсон предупредил депутатов, что ЕС может отказать в продлении Brexit
Европа 00:25
Вучич планирует встретиться с Путиным
В мире 00:03
В одном из вагонов поезда в Берлине произошел пожар
Европа 19 октября 23:44