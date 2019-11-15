В Британии брата и сестру осудили за убийство двух из шести их детей

15 ноября 2019 08:35 (UTC+04:00)

В британском городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, вынесли приговор брату и сестре, которые убили своих сыновей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Daily Mail.

Как установило следствие, 35-летняя Сара Баррасс около 20 лет тайно сожительствовала со своим единоутробным братом Брэндоном Мачиным. За это время у них родились шестеро детей, самому старшему из которых было 14 лет. Баррасс, испугавшись, что в случае разоблачения детей отберут, решила убить их сама, а затем покончить с собой. Брат обещал ей помочь.

В результате родители задушили своего 13-летнего сына на глазах другого ребенка, с которым позже расправились таким же образом.

Третьего ребенка они попытались утопить в ванной, а еще от троих намерены были избавиться, накачав их наркотиками. Двоим детям было меньше трех лет, однако им удалось выжить.

Один из выживших детей сказал социальным работникам, что хочет, чтобы мать и отец отправились в тюрьму на "300 лет".

В итоге Манчина и Баррас приговорили к пожизненному заключению.

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