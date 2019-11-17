Сборные Германии и Нидерландов досрочно вышли в финальную часть ЧЕ-2020 по футболу

17 ноября 2019 07:35 (UTC+04:00)

Футболисты сборной Германии разгромили команду Беларуси со счетом 4:0 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Встреча прошла на стадионе "Боруссия-Парк" в немецком Мёнхенгладбахе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Маттиас Гинтер (41-я минута), Леон Горетцка (49) и Тони Кроос (55, 83).

В параллельном матче сборная Нидерландов в гостях сыграла вничью с командой Северной Ирландии (0:0), на 32-й минуте встречи пенальти в ворота голландской команды не реализовал полузащитник хозяев Стивен Дэвис. Первый матч между командами, который прошел 10 октября в Роттердаме, завершился победой голландской команды со счетом 3:1.

За тур до конца отборочного турнира команда Германии занимает первое место в турнирной таблице группы C, набрав 18 очков в семи матчах. Команда Нидерландов идет второй, имея в активе 16 очков после семи встреч. Сборные Германии и Нидерландов обеспечили выход в финальную часть чемпионата Европы. Команда Северной Ирландии набрала 13 очков в семи матчах и лишилась шансов на выход из группы по итогам результатов личных встреч с голландцами. Четвертое место в турнирной таблице занимают белорусы (4 очка), последнее - эстонцы (1).

В заключительном туре отборочного турнира сборная Германии 19 ноября на домашнем поле встретится с командой Северной Ирландии, голландские футболисты в этот же день дома сыграют против эстонцев.

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