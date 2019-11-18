Рядом с Елисейскими полями произошла драка со стрельбой

Драка, сопровождавшаяся стрельбой из огнестрельного оружия, произошла в Париже минувшей ночью рядом с Елисейскими полями. Об этом сообщила на своем сайте газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Местом инцидента стала улица Понтийё, идущая параллельно Елисейским полям. На ней расположены не менее 15 ночных клубов. Драки на Понтийё периодически происходят несмотря на то, что улицу, расположенную всего в нескольких кварталах от Елисейского дворца, полиция взяла под особый контроль.

Инцидент изначально возник внутри клуба Trust. Затем его участники вышли на улицу и там продолжили драку. Были слышны несколько выстрелов. Прибывшей полицией был найден брошенный пистолет.

Полицейские задержали несколько человек, из которых четверо были помещены под стражу. Одному из участников драки была оказала первая медицинская помощь, после чего он был перевезен в госпиталь. .

Как отмечает издание, ранее инциденты с применением огнестрельного оружия происходили и внутри клубов. Однако после того, как там был введен строгий досмотр входящих и проверка металлодетекторами, любители ночных разборок не пытаются проносить туда оружие. В случае драки они, выйдя на улицу, быстро направляются к расположенной поблизости подземной стоянке, где оружие находится внутри их автомобилей. Вооружившись, они сводят счеты в подземных помещениях стоянки или на улицах поблизости от Елисейских полей.

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