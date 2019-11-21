Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"

Диалог важен "даже с самыми трудными партнерами", заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью EurActiv, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Глава прибалтийской республики обвинила Москву в несоблюдении взятых на себя обязательств на международном уровне.

"Не секрет, что России все равно на собственные подписи на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски", — сказала президент.

По ее словам, уровень российских сил и технологий на западных границах страны близ Эстонии настолько велик, что "соизмерим с тем, что было задействовано там на военных учениях "Запад-2009".

"Поэтому НАТО нужно понимать, что будет мало времени на реагирование, если что-то пойдет не так", — подчеркнула Кальюлайд.

Однако глава прибалтийской республики признала, что Москва не представляет "непосредственной угрозы". По словам президента, НАТО "стопроцентно защитит своих союзников, но эти сто процентов зависят от готовности и возможности сдерживания".

Также Кальюлайд заявила, что не получила приглашение на парад Победы в Москву в следующем году. При этом в начале ноября премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что обсуждал с Кальюлайд возможную поездку в российскую столицу на 9 мая.

В заключении интервью глава республики отметила, что считает диалог важным "даже с самыми трудными партнерами".

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