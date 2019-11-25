Парламент Греции проголосовал против разделения церкви и государства

25 ноября 2019 22:46 (UTC+04:00)

Парламент Греции отклонил поправки в конституцию, предусматривающие отделение церкви от государства, при голосовании в понедельник их поддержали от 83 до 124 депутатов в 300-местном парламенте, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Было внесено четыре поправки, касающихся отношений церкви и государства. За две из них проголосовали 83 депутата, одну поддержали 85 еще и одну - 124 депутата.

В православной Греции церковь не отделена от государства, и президент, премьер-министр, а также члены кабмина обычно принимают присягу перед архиепископом Афинским и всей Греции на Евангелии, давая клятву именем "Святой, единосущной и нераздельной Троицы".

Изменить отношения церкви и государства предложило предыдущее правительство коалиции радикальных левых СИРИЗА во главе с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом. В частности, поправки в статью 3 об отношениях между государством и церковью должны были закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив "по историческим и практическим причинам признание православной церкви как господствующей религии".

При предыдущем составе парламента эти поправки набрали простое большинство, а не квалифицированное конституционное большинство в 180 голосов, и теперь должны были получить 3/5 голосов депутатов в 300-местном парламенте.

СИРИЗА, проиграв в июле парламентские выборы партии "Новая демократия", не смогла провести свои поправки к конституции.

При этом парламент проголосовал за изменение порядка выборов президента страны, за предоставление права голоса проживающим за рубежом грекам и некоторые другие пункты.

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