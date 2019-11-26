МАГАТЭ инспектирует блоки Чернобыльской АЭС, недостроенные из-за аварии в 1986 году

26 ноября 2019 01:23 (UTC+04:00)

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводят инспекцию пятого и шестого блоков третьей очереди Чернобыльской АЭС, строительство которых было остановлено в 1986 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"Инспекция проводится с целью проверки информации о конструкции объектов третьей очереди Чернобыльской АЭС, которая была предоставлена Украиной", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Инспекция экспертов агентства проводится в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий.

В июле текущего года Европейский союз официально передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг, возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Его строительство велось с 2012 года. Новое сооружение рассчитано на 100 лет эксплуатации. Стоимость работ составила €1,5 млрд.

По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, арка снизила уровень гамма-излучения вокруг станции по сравнению с периодом до ее установки в десять раз.

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