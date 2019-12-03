В Британии автомобиль сбил группу школьников, один из них погиб

3 декабря 2019 00:03 (UTC+04:00)

Автомобиль в британском графстве Эссекс сбил в понедельник группу школьников, погиб 12-летний подросто. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местная полиция.

"Мы возбудили дело по статье "убийство" после произошедшей ранее в понедельник в городе Лоусон (к северо-востоку от Лондона) аварии. К сожалению, 12-летний мальчик скончался. Мы просим обратиться в полицию всех, у кого есть информация о случившемся", — говорится в Twitter полиции Эссекса.

Известно, что ДТП произошло в 15.20 местного времени, когда заканчиваются занятия в школах. Водитель серебристого автомобиля Ford KA не остановился после столкновения и скрылся с места происшествия.

В аварии пострадали два подростка 15-ти лет, подросток 13-ти лет, девушка 16-ти лет и 53-летняя женщина. Они получили травмы, не угрожающие жизни. Полиция разыскивает автомобиль.

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