В Швеции вынесли приговор мужчине, угрожавшему Грете Тунберг

20 декабря 2019 00:27 (UTC+04:00)

Мужчину, отправлявшего письма с угрозами эко-активистке Грете Тунберг и ее матери, оперной певице Малене Эрнман, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Мужчина в возрасте около 40 лет, в частности, угрожал убить Эрнман, если ее дочь не выступит публично в поддержку полетов на самолетах. Выступая в суде Стокгольма, обвиняемый заявил, что, по его мнению, Тунберг слишком часто упоминается в СМИ.

Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.

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