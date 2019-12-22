Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка из-за подозрительного предмета

22 декабря 2019 00:29 (UTC+04:00)

Берлинская полиция из-за подозрительного предмета эвакуировала людей с рождественского рынка на площади Брайтшайдплац, где три года назад тунисец Анис Амри устроил теракт. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу в Twitter пресс-служба правоохранительных органов столицы ФРГ.

"Сейчас наши коллеги задействованы на рождественском рынке на Брайтшайдплац и проводят эвакуацию, чтобы проверить данные о возможном подозрительном предмете", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, было также принято решение о прекращении мероприятия в расположенной на площади Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе).

По информации газеты Bild, стражи порядка задержали двух человек, сейчас идет проверка их личностей. Эвакуация прошла спокойно, сообщило издание.

19 декабря 2016 года террорист Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка на Брайтшайдплац. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. После теракта Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. 23 декабря 2016 года на окраине Милана его ликвидировала итальянская полиция.

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