Премьер-министр Украины: На борту разбившегося в Иране самолета было 167 пассажиров

8 января 2020 10:44 (UTC+04:00)

Более 170 человек было на борту разбившегося в аэропорту Тегерана украинского самолета. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас уточняем количество граждан Украины, которые были на борту. По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа", - написал он в своем Telegram-канале, пообещав обнародовать более детальную информацию в ближайшее время.

Гончарук добавил, что "работа по установлению причин трагедии уже организована". По его словам, на месте происшествия работает украинский консул, создана оперативная кризисная группа.

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