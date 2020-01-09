В аэропорту Норвегии из-за пожара повреждены сотни машин

9 января 2020 03:07 (UTC+04:00)

Порядка 1,5-1,6 тысячи автомобилей, стоявших на парковке в аэропорту норвежского Ставангера, могут быть повреждены огнем от пожара, ущерб оценивается в сотни миллионов крон. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила телерадиокомпания NRK.

Пожарным удалось взять огонь на крытой многоэтажной парковке под контроль только ночью.
"Ущерб от пожара может быть оценен в сотни миллионов крон после того, как несколько сотен автомобилей были повреждены огнем в Соле. Предполагается, что порядка 1,5-1,6 тысяч машин так или иначе пострадали", - сообщает телерадиокомпания.

Отмечается, что во время пожара с места ЧП эвакуировали более тысячи человек, часть здания парковки обрушилась, и около 200-300 машин были повреждены полностью.

"Ущерб может вылиться в круглую сумму – сотни миллионов крон, добавьте к этому повреждение здания", - отметил представитель норвежской страховой компании Gjensidige Арне Волл.

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