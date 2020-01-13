ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана

13 января 2020 13:01 (UTC+04:00)

Евросоюз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, ответственность за которую ранее признал Тегеран. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в Брюсселе, передает Trend

"ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, необходимо сначала получить результаты расследования, - заявил он. - Признание Тегераном своей ответственности за этот трагический инцидент стало шагом в верном направлении. Многое теперь будет зависеть от хода международного расследования и степени открытости Тегерана в этом вопросе".

Собеседник агентства отметил, что эта авиакатастрофа и будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будут рассмотрены 20 января.

"Последствия авиакатастрофы украинского Boeing, ответственность за которую признал Тегеран, и дальнейшие действия для сохранения СВПД будут рассмотрены 20 января на заседании Совета [ЕС] по иностранным делам", - добавил дипломатический источник.

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