Численность населения Германии обновила рекорд

Численность населения Германии по итогам 2019 года составила 83,2 миллиона человек, обновив рекорд. Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных федерального бюро статистики.

"В конце 2019 года в Германии по оценкам статистического бюро жило примерно на 200 тысяч человек больше, чем в конце 2018 года. С 83,2 миллиона человек численность населения достигла нового рекорда", - говорится в сообщении бюро.

При этом динамика роста населения в 2019-м стала самой низкой с 2012 года. Рост населения обеспечивается за счет иммиграции. Как отмечают в бюро, "без учета прироста за счет иммиграции уже с 1972 года население сокращается, поскольку каждый год умирает больше людей, чем рождается".

По оценкам бюро, в 2019 году родились 770-790 тысяч человек, скончались 920-940 тысяч человек (787 и 955 тысяч в 2018 году, соответственно), таким образом, естественная убыль составляет от 130 до 170 тысяч человек (167 тысяч в 2018 году). Сальдо миграции в 2019 году было положительным и оценивается в 300-350 тысяч человек. При этом этот показатель продолжает снижаться после 2015 года, когда на фоне миграционного кризиса этот показатель составил 1,1 миллиона человек.

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