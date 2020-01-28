Радикалы устроили беспорядки в Барселоне

28 января 2020 02:03 (UTC+04:00)

Акция протеста против лишения главы каталонского женералитета Кима Торры депутатского мандата закончилась беспорядками в Барселоне, передает Trend со ссылко на РИА Новости.

В понедельник президиум каталонского парламента принял решение лишить председателя женералитета Кима Торру депутатского мандата, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Испании.

Сторонники Торры собрались на митинг около здания каталонского парламента, когда там проходило пленарное заседание. Они пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные перед входом, а также заблокировать вход в парк Сьюдаделла, где расположено здание парламента.

После этого часть протестующих отправились на площадь Уркинаона, неподалеку от которой расположено здание представительства Национальной полиции, именно здесь осенью находился эпицентр протестов. Митингующие жгли и переворачивали мусорные контейнеры на прилегающих улицах, и строили баррикады, забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками.

Протесты по интенсивности были гораздо ниже тех, которое проходили в каталонского столице несколько месяцев назад – после вынесения приговора Верховным судом каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

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