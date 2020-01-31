Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе

31 января 2020 04:02 (UTC+04:00)

Внеочередное заседание британского кабинета министров в пятницу – в день выхода Великобритании из ЕС – пройдет в городе Сандерленде, который первым объявил, что проголосовал за Brexit на референдуме 2016 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В день, когда Великобритания, наконец, покинет ЕС, заседание кабинета пройдет в Сандерленде, первом городе, объявившем о своей поддержке выхода Великобритании из ЕС три с половиной года назад", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении канцелярии премьер-министра.
Великобритания покинет ЕС в 23.00. За час до этого основные телеканалы покажут записанное заранее обращение премьера Бориса Джонсона к нации.

"Наша задача как правительства, моя задача – объединить страну и вести ее вперед. И самое главное, что нужно сказать сегодня – что это не конец, а начало. Это момент, когда наступает рассвет и когда занавес поднимается перед новым действием. Это момент истинного национального обновления и перемен. Это рассвет новой эры, в которой мы больше не допустим, чтобы ваши жизненные возможности и жизненные возможности вашей семьи зависели от того, в какой части страны вы выросли. Это момент, когда мы начинаем объединяться и расти", - скажет Джонсон в своем выступлении.

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