В Хельсинки впервые в истории зафиксировали бесснежный январь

1 февраля 2020 18:39 (UTC+04:00)

Впервые в истории Хельсинки весь январь прошел без снега, в то время как на севере Финляндии выпало рекордное количество осадков. Об этом, как передает Trend со сылкой на РИА Новости, сообщает в субботу метеорологический институт страны.

"На метеостанции в Хельсинки за весь январь не было зарегистрировано ни одного сантиметра снега. Это первый раз в истории метеостанции", - сообщает организация.

Для примерно 60% территории Финляндии январь был теплее обычного на 7-8 градусов, больше соответствуя марту-апрелю. Самая высокая температура воздуха в январе была зарегистрирована в районе города Турку 21 января - плюс 9,2 градуса Цельсия.

Ситуация на севере Финляндии совершенно иная. В северном населённом пункте Киттиля 30 января было зафиксировано 111 сантиметров снега, и это уже седьмой снежный рекорд в этом месте в течение января 2020 года, уточняют метеорологи.

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