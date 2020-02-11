БАКУ /Trend/ - В Средиземном море у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к юго-востоку от острова Карпатос и в 236 километрах к югу от турецкой провинции Мугла. Очаг землетрясение залегал на глубине 50 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.