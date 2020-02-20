Лидеры ЕС попытаются на экстренном саммите согласовать семилетний бюджет сообщества

Главы государств и правительств стран Евросоюза попытаются в четверг достичь соглашения по многолетнему бюджетному плану сообщества на 2021-2027 годы. Экстренный саммит был созван в конце января председателем Евросовета Шарлем Мишелем в связи с тем, что евроинституты провалили переговоры по бюджету из-за серьезных разногласий. Главная проблема состоит в том, что необходимо закрыть бюджетную дыру в 11 млрд евро в год, которая образуется после выхода Великобритании из Евросоюза.

На саммите в Брюсселе столкнутся интересы государств-доноров, которые платят в бюджет больше денег, чем получают из него (вся Западная Европа), получателей (Восточная Европа) и евроинститутов - Европейского парламента и Еврокомиссии (ЕК). Доноры не хотят увеличивать свои взносы после Brexit, однако это будет означать урезание всех целевых европейских программ, против чего выступают страны - бенефициары бюджета ЕС. В свою очередь Европарламент хочет увеличения или хотя бы сохранения финансирования ключевых европейские программы, ибо их сокращение означает для Брюсселя утрату престижа сообщества.

Кроме того, в вынесенном на саммит проекте семилетнего бюджета впервые содержится предложение лишать еврофинансирования те страны, которые нарушают юридические нормы сообщества. Если бы эта норма действовала сейчас, без евродотаций могла бы остаться Польша, в отношении которой Еврокомиссия ведет расследование за нарушение принципов верховенства права при проведении судебной реформы.

Дыра после Brexit

Великобритания, которая являлась вторым после Германии крупнейшим донором европейского бюджета, покинула ЕС 31 января, оставив многомиллиардную дыру. По данным европейских дипломатов, ежегодно Брюсселю не будет хватать около 11 млрд евро, которые вносил в общий бюджет Лондон. Это означает, что в новом семилетнем бюджетном плане не хватает почти 80 млрд евро. Поэтому Брюсселю нужно решить, какими программами следует пожертвовать.

До конца 2020 года Великобритания, которая формально покинула ЕС, все еще будет платить взнос в бюджет ЕС, поскольку до этого момента будет продолжаться переходный период после Brexit. Прекращение взносов произойдет как раз в новом 7-летнем бюджетном цикле ЕС.

Председатель Евросовета предложил странам сообщества возместить этот пробел, в частности, новым налогом на пластмассы и доходами от торговли квотами на выбросы углекислого газа. Такое предложение он сделал всего несколько дней назад, однако председатель Европарламента Давид Сассоли уже заявил, что оно является неудовлетворительным.

Как заявил журналистам перед встречей представитель ЕС, финансирование главных программ Евросоюза будет заморожено уже со следующего года, если главы государств и правительств стран сообщества не смогут в ближайшие дни достичь соглашения по бюджету.

Даже при достижении соглашения на саммите проект бюджета должен получить одобрение Европарламента. По оценке представителя ЕС, согласование будет сложным, "понадобится время".

Одним из главных новшеств бюджетного плана может стать то, что страны Евросоюза не смогут получать дотации из общего бюджета, если не будут соблюдать нормы сообщества, в частности принцип верховенства закона, сказал европейский источник. По его словам, в проекте итогового документа говорится, что "будет представлен общий режим по условиям предоставления доступа к финансированию для борьбы с недостатками госуправления стран-членов в том, что касается соблюдения принципа верховенства закона".

Как поясняют дипломаты, Еврокомиссия будет выявлять такие нарушения, после чего ее рекомендацию по поводу ограничений финансирования должно поддержать большинство государств в Совете ЕС.

Это нововведение, если оно будет одобрено странами сообщества, носит революционный характер - никогда раньше выделение финансирования из бюджета ЕС после его утверждений не обуславливалось никакими дополнительными факторами. Вместе с тем наблюдатели считают, что данная норма вряд ли войдет в документ, так как против нее выступит большинство государств - получателей евродотаций, то есть практически вся Восточная Европа. Они опасаются, что этот механизм даст Брюсселю и "старой Европе" слишком большие рычаги давления на новые страны ЕС.

Институты ЕС пытались достичь соглашения, основываясь на предложениях, представленных председательствовавшей в ЕС Финляндией. Объем финансирования бюджета сообщества на ближайшие семь лет, согласно предложению Хельсинки, должен составить 1,087 трлн евро. Это 1,07% суммарного ВВП стран ЕС. При этом один из главных плательщиков в бюджет Евросоюза - Германия - предлагала установить размер бюджета на уровне 1% ВВП.

Позже Шарль Мишель обновил финское предложение без существенных изменений, в связи с чем Европарламент заявил, что не одобрит его. Европарламент традиционно ищет возможности сохранения и расширения европейских программ вне зависимости от того, что поступления в бюджет ЕС снизятся после Brexit.

Бюджет Евросоюза составляется на семилетний период, что определяется необходимостью предсказуемого финансирования для многолетних европейских программ и проектов. Бюджет формируется из прямых взносов стран-членов, поэтому его согласование и утверждение всеми государствами накладывает на них финансовые обязательства. Это защищает бюджет ЕС от внезапного сокращения выплат со стороны того или иного государства, например в результате смены правительства.