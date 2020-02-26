В Польше от обычного вируса гриппа с начала сезона умерли 28 человек

Почти 30 человек скончались в Польше от обычного вируса гриппа с начала сезона. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире радиостанции RMF FM.

До настоящего времени в Польше не выявлено ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

"В Польше уже в этом сезоне от гриппа умерли 28 человек. 11 тысяч человек было госпитализировано", - сказал Шумовский.

Говоря о новом коронавирусе COVID-19, польский министр высказал мнение, что это "вирус, который не обременен высоким риском смерти". При этом он отметил, что зараженные им люди "наверняка будут серьезно больны".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.