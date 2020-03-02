Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии возросло до 30

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии возросло в понедельник до 30. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).

"По состоянию на 17:30 2 марта, число случаев, подтвержденных Национальным центром вирусных инфекций, достигло в Швейцарии 30", - отмечается в сообщении. Случаи заболевания зарегистрированы в 11 кантонах и полукантонах страны из 26, в том числе в Берне, Женеве, Тичино и Цюрихе. Все больные изолированы.

Как указывает ФУОЗ, на настоящий момент в Швейцарии более 1850 человек с подозрениями на коронавирус прошли лабораторное тестирование. Ряд лиц помещены на карантин по месту жительства. "Они должны оставаться дома и избегать контактов с другими людьми", - указывает ФУОЗ.

По решению правительства, в Швейцарии по 15 марта включительно запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек. В понедельник власти запустили санитарно-просветительскую кампанию "Вот как мы защищаемся". Рекомендовано выполнять шесть правил - тщательно мыть руки, кашлять только в носовой платок, в случае кашля оставаться дома, избегать рукопожатий, выбрасывать носовые платки в закрытые контейнеры и в случае заболевания предварительно звонить врачу или в службу скорой помощи, а не отправляться в лечебное учреждение без предупреждения.

Первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом, был подтвержден в Швейцарии 25 февраля. По состоянию на минувшее воскресенье в республике было 24 заболевших.