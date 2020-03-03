Число жертв коронавируса в Италии выросло до 79 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекций стали 79 человек. Об этом говорится в сводке министерства здравоохранения Италии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В документе говорится, что число смертельных исходов с понедельника выросло на 27 - до 79. Также возросло на 11 число выздоровевших – до 160.

В понедельник глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что число заражений в Италии достигло 1835. Эти данные не включают 149 выздоровевших и летальные исходы, которые накануне достигли 52.

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