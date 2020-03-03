Число жертв коронавируса в Италии выросло до 79 человек
Число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекций стали 79 человек. Об этом говорится в сводке министерства здравоохранения Италии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
В документе говорится, что число смертельных исходов с понедельника выросло на 27 - до 79. Также возросло на 11 число выздоровевших – до 160.
В понедельник глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что число заражений в Италии достигло 1835. Эти данные не включают 149 выздоровевших и летальные исходы, которые накануне достигли 52.
Регионы риска:
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение 18 субартезианских скважин в Шамкире
Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение 43 субартезианских скважин в Геранбое
Телеканал «Россия-24» показал репортаж о встрече Президента Ильхама Алиева с губернатором Ростовской области РФ (ВИДЕО)
Губернатор Ростовской области РФ вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный альбом с видеозаписью, посвященной участию великого лидера Гейдара Алиева в открытии мемориала «Самбекские высоты» (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса водоочистных установок "Шамкирчай" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы после реконструкции
Ни в одном из учебных заведений Азербайджана не зафиксирован факт инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб
Сокращение торгового оборота со странами с эпидемией коронавируса не повредит азербайджанской экономике
Птицеводческая фабрика Азербайджана об объеме производства и экспорта основной продукции в 2020 году
В ходе учений в ВС Азербайджана проведена рекогносцировка местности в реальных условиях (ФОТО/ВИДEO)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Гызылгаджилы-Геранбой-Горан-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу(ФОТО)