В Румынии подтвердили девятый случай заражения коронавирусом

Девятый случай заражения коронавируса диагностирован у 40-летнего жителя румынского города Хунедоара, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Минздрав Румынии сообщал о шестерых зараженных мужчинах и двух женщинах. При этом три пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, уже успешно прошли лечение, повторные анализы на COVID-19 дали отрицательный результат.

"Был подтвержден новый позитивный результат теста на коронавирус (COVID-19) у 40-летнего жителя Хунедоары. Мужчина находился в изоляции с 26 февраля, поскольку он вернулся домой из Италии, Бергамо", - говорится в сообщении агентства.

Пациент был доставлен в инфекционную больницу Тимишоары с высокой температурой.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.