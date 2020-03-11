Минздрав подтверждает еще два случая заражения коронавирусом в Беларуси

В Беларуси зафиксированы еще два положительных теста на COVID-19 - у жителей Гомеля и Минска. Об этом министерство здравоохранения проинформировало на своем официальном Telegram-канале, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



Таким образом, на текущий момент общее количество подтвержденных случаев в нашей стране - 11. Как сообщалось ранее, наличие РНК коронавируса подтвердилось у трех пациентов из числа контактов первого уровня, у которых в выходные пришли положительные тесты. Превентивная изоляция этих людей и медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания.



Между тем три человека в Беларуси уже признаны излеченными от коронавирусной инфекции. У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, также получены отрицательные результаты.



Состояние всех остальных пациентов, у которых диагностирован COVID-19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводятся лабораторный контроль и медицинское наблюдение.