Ангела Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Около 70 процентов населения могут быть заражены коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине.

При этом она не уточнила, о территории каких стран идет речь.

"Когда вокруг бушует вирус, а у населения нет иммунитета и не существует лекарства, то от 60 до 70 процентов населения будет заражено", — сказала канцлер.

Меркель также призвала страны Евросоюза принять необходимые меры по борьбе с вирусом. По ее мнению, европейские государства должны усилить систему здравоохранения, чтобы не перегружать ее из-за угрозы распространения нового вида пневмонии.

Кроме того, канцлер выступила против закрытия границ европейскими странами для борьбы с коронавирусом. Она подчеркнула, что приемлемой мерой может стать домашний карантин.

Как отметило министерство здравоохранения Германии, никакие меры не помогут остановить распространение коронавируса.

В конце прошлого китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала проблему чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным, число заразившихся по всему миру превысило 118 тысяч, из них четыре тысячи человек скончались. Среди европейских стран самая сложная ситуацию наблюдается в Италии: более десяти тысяч случаев заражения, около 630 умерших. В Германии зафиксировали около 1300 случаев заражения, скончались три человека.