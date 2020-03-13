Жертвами сезонного гриппа в Греции стали 90 человек

В Греции от сезонного гриппа умерли 90 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Национальная организация здравоохранения.

Наблюдение за гриппом ведётся с начала октября до конца мая.

По данным организации, с начала наблюдения зарегистрировано 238 серьезных случаев лабораторно подтверждённых случаев гриппа. Только 89 человек (37,4%) имели прививки от гриппа.

В основном у больных преобладает штамм гриппа А, подтипы A(H3N2) и A(H1N1)pdm09, говорится в бюллетене.

На этой неделе в Греции зафиксирована первая смерть от нового коронавируса - скончался 66-летний мужчина. Всего в стране подтверждены 117 случае заболевания коронавирусом. Для предотвращения его распространения приняты строгие меры профилактики.