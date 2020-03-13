Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 4200 человек
Число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки увеличилось более, чем на тысячу человек, диагноз поставлен в 4209 случаях, 120 человек скончались. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения.
В четверг минздрав сообщал об около 3 тысячах заразившихся и 84 умерших.
Самая тяжелая ситуация в Мадриде – почти две тысячи заразившихся на пятницу.
Выздоровели 189 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Лента новостей
Госагентство Азербайджана по социальным услугам и инновациям подписало соглашение с мэрией города Богор (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя Государственной страховой коммерческой компании Азербайджана
Приборостроительное предприятие Азербайджана огласило объемы производства продукции с начала 2020 года
Нагиф Гамзаев: Взаимное доверие лидеров Азербайджана и Туркменистана способствует развитию двусторонних отношений
У Азербайджана достаточный потенциал для развития инфраструктуры солнечной электрогенерации - российский эксперт
У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, обнаружен коронавирус – Оперативный штаб
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу с предпринимателями в связи с коронавирусом (ФОТО)
Углубление азербайджано-туркменского сотрудничества служит экономическому благополучию и безопасности - депутат