Число случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки выросло почти на 1,4 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло на 1394 и достигло 5627. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье издание FOCUS Online со ссылкой на данные федеральных земель ФРГ.

Эпицентром распространения коронавируса в Германии является Северный Рейн - Вестфалия, где уже заразились 2100 человек, далее следуют Бавария и Баден-Вюртемберг (886 и 827 случаев заражения соответственно). От последствий заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в ФРГ, по новым данным, умерли 11 человек.