В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
За сутки от коронавируса в Италии скончались 368 человек, динамика летальных исходов почти равна числу выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Мы зафиксировали 369 выздоровлений, их стало 2335", - заявил Боррелли.
В субботу было зафиксировано большее число выздоровлений (+527). В минувшие дни случаи выздоровлений находились на уровне 200 в сутки.
"К сожалению, число скончавшихся - 368", - сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 1809.
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